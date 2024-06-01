Üye Girişi
Haberler

Givors Türk Kültür Festivali Ziyaretçilere Kapılarını Açtı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın Lyon bölgesinde bulunan Givors Fatih Camisi Derneği tarafından düzenlenen Givors Türk Kültür Festivali, ziyaretçilere kapılarını açtı. Festival kapsamında Türk kültürüne ait yemek, tatlı, kıyafet ve el sanatlarının tanıtıldığı stantlar kuruldu. Etkinlikte halk oyunları gösterisi ve konser de düzenlenecek.

Fransa'nın Lyon bölgesinde bulunan, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Givors Fatih Camisi Derneği tarafından düzenlenen "Givors Türk Kültür Festivali" ziyaretçilere kapılarını açtı.

Givors DİTİB Fatih Camisi Derneğince, "Givors Türk Kültür Festivali"nin açılışı yapıldı.

1-2 Haziran'da ziyaretçilere açık olacak festival kapsamında, Türk kültürüne ait yemek, tatlı, kıyafet ve el sanatlarının tanıtıldığı stantlar kuruldu.

Çocuklara yönelik parkların da bulunduğu etkinlikte, halk oyunları gösterisi ve konser de düzenlenecek.

Derneğin daha önce 13 sene başkanlığını yürüten Mustafa Fide, gazetecilere, 1982'de Fransa'ya geldiğini ve 23 yıldır Givors'ta yaşadığını söyledi.

Bu festivalin ikinci senesi olduğunu belirten Fide, cami ve dernek olarak topluma katkı sağlamayı amaçladıklarını, bu amaçla daha önce de başka faaliyetlere katıldıklarını ve kermesler düzenlediklerini ifade etti.

Türkleri de bir araya getirdiklerini anlatan Fide, katılımın yoğun olmasını beklediklerini ve üst düzey yetkililerin de geleceğini anlattı.

"Kendimizi Türkiye'de gibi hissediyoruz"

Festivalde lahmacun satan Mehtap Yılmaz da 2000'de Fransa'ya geldiğini ve 2015'ten beri Lyon'da yaşadığını kaydetti.

Devamlı böyle organizasyonlar düzenlendiğini, 2 senedir böyle büyük bir festivalin yapılmasından mutluluk duyduklarını dile getiren Yılmaz, "Festivale kadınlar olarak çok güzel katkıda bulunuyoruz. Bu birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum. Kendimizi Türkiye'de gibi hissediyoruz, iki gün boyunca Türkiye'de gibi yaşıyoruz. Burada hasret gidiyoruz. Türkiye'deki akrabalarıma selamlar söylüyorum." dedi.

Stantta görevli Yurdagül Fide ise Givors DİTİB Fatih Camisi'nde görev yaptığını, arkadaşlarıyla festivale katkı sağladıklarını söyledi.

Fide, toplum olarak bir araya gelmekten mutlu olduğunu ifade etti.

"Türkiye gibi olmuyor"

Ziyaretçilerden Dilek Yılmaz, ilk defa geldiği festivalle Türk kültürü ve yemeklerinin tanıtıldığını anlattı.

Yılmaz, etkinliğin çok güzel olduğunu kaydederek, "Türkiye gibi olmuyor. Türkiye'nin havası bir farklı, Türk ortamında bulunmak farklı bir şey. Başka Türkleri görünce insanın ruhu gerçekten kabarıyor, bunun bir ifadesi yok. Gurbetlik zor. Buradan Samsun Tekeköy'deki akrabalarıma selam olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Fransa Cami Lyon Kültür Sanat Güncel Haberler

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi

 1 ton domuz eti ele geçirildi! Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi

1 ton domuz eti ele geçirildi! Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi

 İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı

İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı

Bakmadan Geçme

Havalar ne zaman ısınacak? Havalar ne zaman, hangi tarihte ısınıyor? Meteoroloji tarih vererek uyardı! Prens 3. sezon ne zaman çıkacak? Prens 3. sezon var mı, nerede yayınlanacak? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF sınav sonuçları nereden, hangi siteden öğrenilir? AÖF sonuç sorgulama ekranı 2024! 1 HAZİRAN TV YAYIN AKIŞI: Bugün hangi diziler var? KANAL D, SHOW TV, STAR TV, ATV, TV8, NOW LGS sınavı kaç dakika? LGS sınavı saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor? İşte 2024 LGS sınav süresi! WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 1 Haziran Cumartesi Whatsapp neden yüklenmiyor, kasıyor? Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya ayrıldı mı? Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya neden ayrıldı? Cumartesi günleri noter açık mı? Cumartesi günleri noterler saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 1 HAZİRAN BİM AKTÜEL YENİ GELEN ÜRÜNLER! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Özer Çiller öldü mü? Özer Çiller kimdir, nerden öldü? Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller öldü mü? Askerlik kaldırılacak mı? Zorunlu askerlik kaldırılıyor mu, neden? Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu! 1 Haziran hangi burç? 1 Haziran'da doğanlar hangi burç oluyor? 1 Haziran tarihi hangi burç olur? KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN 2024? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? LGS hangi gün, ne zaman yapılacak? LGS sınavı hangi tarihte uygulanacak? İşte 2024 LGS sınavı tarihi! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 1 Haziran Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
AK Parti kampta! Erdoğan'ın 'Türkiye için felaket' dediği konuyu Emine Hanım ele alacak

AK Parti kampta! Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği konuyu Emine Hanım ele alacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title