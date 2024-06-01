Givors Türk Kültür Festivali Türkiye'yi tanıttı

Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Givors Fatih Camisi Derneğinin Başkanı Mustafa Dayangaç, 1992'den bugüne kadar hizmet veren dernekle Givors ve çevresinde yaşayan Türk toplumunun aidiyet duygusunu korumayı hedeflediklerini belirterek, "Givors Türk Kültür Festivali" ile Türkiye'yi kültür, sanat ve gastronomi gibi alanlarda tanıttıklarını söyledi.

Türkiye'nin Lyon Başkonsolosu Cemil Çağdaş Yıldırım, Givors Belediye Başkanı Mohamed Boujdellaba ve Givors DİTİB Fatih Camisi Derneği Başkanı Dayangaç, Givors DİTİB Fatih Camisi Derneğince bir park alanında düzenlenen "Givors Türk Kültür Festivali"nin açılışında konuştu.

Mehter takımının yürüyüşü ve marşlarının ardından söz alan Dayangaç, artık geleneksel hale gelen Givors Türk Kültür Festivali'ne gelenlere "hoş geldiniz" diyerek, "1992'den bugüne kadar hizmet veren derneğimiz kuruluş amacına uygun, Givors ve çevresinde yaşayan Türk toplumunun aidiyet duygusunu korumayı hedefliyor." ifadesini kullandı.

Hem Türklere hem yabancı olup Türkiye'yi hiç bilmeyen insanlara kültür, sanat ve gastronomi alanlarını tanıtmak için çeşitli stantların olacağını kaydeden Dayangaç, bu süreçte derneğe destek veren Givors Belediye Başkanı Boujdellaba'ya, Türkiye'nin Lyon Başkonsolosu Yıldırım'a, esnaflara, sponsorlara ve katılım sağlayan misafirlere teşekkür etti.

Givors Belediye Başkanı Boujdellaba da Dayangaç ve dernek gönüllülerini tebrik ederek, "Böyle bir organizasyon önünde şapka çıkarıyorum." diye konuştu.

Organizasyonu Givors'un "çok kültürlü tarihinin" ve "kültürlerarası diyaloğunun" bir uzantısı olarak değerlendiren Boujdellaba, festivale katılımın yüksek olmasına dikkati çekti.

Ayrıca Boujdellaba, festivalin Lyon toplumunda kardeşlik duygusunun yerleşmesine katkı sağladığını vurguladı.

Türkiye'nin Lyon Başkonsolosu Yıldırım da bir araya gelmelerine vesile olan dernek ve yerel makamlara teşekkür ederek, "Yarım asır önce misafir olarak geldiğiniz bu topraklarda şimdi ev sahibi olarak bulunuyorsunuz. Haklarının takipçisi, Fransa'nın kanunlarına, örf adet ve geleneklerine saygılı, kendisiyle barışık bir Türk toplumuna şahit olmaktan gurur duyuyoruz. Ülkenin ekonomik, siyasi ve toplumsal hayatına daha fazla katılım sağlayarak başarınızı ileri aşamalara taşımanızı arzu ediyoruz." şeklinde konuştu.

Yıldırım, ziyaret ettiği her yerde sürekli 3 istirhamı olduğuna işaret ederek, bunlardan birincisinin eğitimin temel mesele olduğunun unutulmaması gerektiği ve daha eğitimli ve donanımlı nesiller olduğunu dile getirdi.

İkinci olarak Türk toplumunun ortak gündem ve temel meseleler karşısında birlik ve beraberliğinden ödün vermemesi gerektiğine işaret eden Yıldırım, son olarak Fransa'nın siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal hayatına aktif katılım sağlanması ve müspet katkıda bulunulmasını istedi .

Yıldırım, toplumsal olaylar karşısında da itidalli ve sağduyulu davranılması, provokasyonlardan etkilenilmemesi tavsiyesinde bulunarak, Türkiye'nin Lyon Başkonsolosluğu olarak hayatın her alanında ve her zaman halka destek olmak için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ve plaket takdimi yapıldı.

1-2 Haziran'da ziyaretçilere açık olacak festival kapsamında, Türk kültürüne ait yemek, tatlı, kıyafet ve el sanatları tanıtılıyor.