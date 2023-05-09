GİUSEPPE VERDİ'NİN SON BAŞYAPITI FALSTAFF OPERASI AKM'DE

İSTANBUL Devlet Opera ve Balesi, Giuseppe Verdi'nin son başyapıtı olan, bir insanlık komedyası 'Falstaff' operasını 13-27-31 Mayıs tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverler ile buluşturuyor.

İSTANBUL Devlet Opera ve Balesi, Giuseppe Verdi'nin son başyapıtı olan, bir insanlık komedyası 'Falstaff' operasını 13-27-31 Mayıs tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi'nde ( Akm ) sanatseverler ile buluşturuyor.

Giuseppe Verdi'nin son başyapıtı olan Falstaff operası, AKM'de sahneleniyor. William Shakespeare'in 'Windsor'un Şen Kadınları' ve 'IV. Henry' oyunlarından uyarlanarak hazırlanmış olan eserin librettosu Arrigo Boito'ya ait.

Falstaff'ın, Verdi tarafından bestelenmek istenmesinin en büyük nedenlerinden birinin, Shakespeare'e olan hayranlığı olduğu bilinmektedir. Verdi, birçok dramatik ve trajik opera bestesinin ardından, bu gülünç, muzip ve nükteli opera eserinin bestelerken büyük bir keyif aldığından bahsetmiştir. İtalyanca seslendirilecek eserin rejisörü Renato Bonajuto. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı Tolga Atalay Ün yönetiyor.

ESERİN KONUSU

14.yy'da İngiltere'sinde geçen eserde, Shakespeare'in yarattığı en eğlenceli karakterlerden biri olan şişman çapkın Falstaff'ın, aynı anda evli ve iki iyi dost olan Alice Ford'u ve Meg Page'i baştan çıkarmaya çalışması ile başlayan zincirleme olaylar anlatılıyor. Bu insanlık komedyasında; aşk, para, hırs, entrikalar'kısaca tüm beşeri duyguların yaşandığı bir karmaşanın sonunda, budalalarla dolu olan bu dünyada, her şeyin bir şakadan ibaret olduğu vurgulanır.