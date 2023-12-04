Giulio Regeni cinayeti davası yeniden ağır ceza mahkemesine gönderildi

İtalyan doktora öğrencisi Giulio Regeni'nin Mısır'da cinayete kurban gitmesine ilişkin yargı sürecinde, ön duruşma hakimliği, cinayet zanlısı 4 Mısırlı üst düzey yetkilinin gıyaben yargılanmasına yönelik dosyayı bir kez daha ağır ceza mahkemesine gönderdi.

İtalyan doktora öğrencisi Giulio Regeni'nin Mısır'da 2016'da cinayete kurban gitmesine ilişkin Roma'da daha önce durma noktasına gelen yargı sürecinde, ön duruşma hakimliği, cinayet zanlısı 4 Mısırlı üst düzey yetkilinin gıyaben yargılanmasına yönelik dosyayı bir kez daha ağır ceza mahkemesine gönderdi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, daha önce Ekim 2021'de ağır ceza mahkemesinin sanıklara bildirimde bulunulmadığı gerekçesiyle dosyayı geri göndermesiyle durma noktasına gelen süreçte, Anayasa Mahkemesinin bu karara yönelik itirazları eylülde kabul etmesinin ardından, ön duruşma hakimliği bugün Mısırlı yetkililere ilişkin yargılama taleplerini yeniden ağır ceza mahkemesine gönderdi.

Regeni'yi kaçırmak, işkence yapmak ve öldürmek suçlamaları yöneltilen Mısır güvenlik ve istihbaratından General Tarık Sabir, Athar Kamil Muhammed İbrahim, Uhsam Helmi ve Magdi İbrahim Abdelal Şerif'in gıyaben yargılanacağı davanın ilk duruşmasının 20 Şubat 2024'te yapılacağı bildirildi.

Regeni'nin annesi Paola Deffendi de ön duruşma hakiminin bu kararını, "Bugün güzel bir gün" diye değerlendirdi.

Aileye destek vermek üzere mahkeme önüne gelen ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin (PD) lideri Elly Schlein da Regeni ailesine yakınlığını göstermek için burada olduklarını ve Giulio için adalet ve hakikati beklediklerini söyledi.

Giulio Regeni cinayeti olayı

İngiliz Cambridge Üniversitesinde doktora öğrencisi olan 28 yaşındaki Giulio Regeni, Mısır'daki işçi sendikaları ve aktivistlerle ilgili araştırma yapmak üzere bu ülkede olduğu sırada 25 Ocak 2016'da ortadan kaybolmuş, 3 Şubat'ta Kahire-İskenderiye yolunda cesedi bulunmuştu. İtalya'nın o dönemki Kahire Büyükelçisi Maurizio Massari, Regeni'nin vücudunda işkence izleri gördüğünü belirtmişti.

Konuyu soruşturan İtalyan savcılara bilgi veren tanıklar, Regeni'nin Mısır Ulusal Güvenlik Ajansına mensup kişilerce kaçırıldığını ifade etmişti.

Regeni cinayetinde rolleri olduğu gerekçesiyle Roma Cumhuriyet Başsavcılığının Mısırlı 4 üst düzey yetkilinin yargılanması talebi, Roma'daki ön inceleme duruşmasında 25 Mayıs 2021'de kabul edilmişti.

Regeni'yi kaçırmak, işkence yapmak ve öldürmek suçlamaları yöneltilen Mısır güvenlik ve istihbaratından General Tarık Sabir, Athar Kamil Muhammed İbrahim, Uhsam Helmi ve Magdi İbrahim Abdelal Şerif'in gıyaben yargılanması, ağır ceza mahkemesinde ilk kez 14 Ekim 2021'de başlamıştı. Ancak bu duruşmada sanık avukatları, sanıkların davadan haberdar olup olmadıklarının teyit edilmesi, gerekli bildirimlerin yapılması ve buna dair kesin kanıt olması gerektiğini savunarak, davanın durdurulmasını talep etmişti. Mahkeme de bu talebi kabul ederek, davayı durdurmuş ve dosyayı ön duruşma hakimine iade etmişti.

Davanın durdurulmasına savcılık makamı, ilk olarak Yargıtay'a itiraz etmiş, Yargıtay 11 Nisan 2022'de bunu reddetmişti. Savcılık makamı, Yargıtay'ın ret kararını, Anayasa Mahkemesine götürmüş ve yüksek mahkeme de 27 Eylül 2023'te işkence suçunda dokunulmazlık olmadığına ve sanıklara ihbarda bulunmadan gıyaplarında yargılama yapılabileceğine hükmetmişti. Böylece, Regeni cinayetinin 4 Mısırlı zanlısı için yargılama yolu açılmıştı.

Bu arada, İtalya Temsilciler Meclisi Regeni Cinayetini Araştırma Komisyonu, 1 Aralık 2021'de Regeni'nin Mısır'da cinayete kurban gitmesine ilişkin sorumluluğun Mısır güvenlik unsurlarına ait olduğunu belirten nihai bir raporu kabul etmişti.

Regeni'nin ölümü, İtalya ile Mısır arasında zaman zaman ilişkilerin gerilmesine yol açıyor. İtalyan kamuoyu ve makamları, Mısırlı yetkililerden Regeni'nin nasıl hayatını kaybettiğinin açıklığa kavuşturulmasını talep ediyor.