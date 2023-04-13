Gitar virtüözü Steve Vai: 'Türk dinleyicileri hayat dolu buluyorum'

Avrupa turnesi kapsamında 18-19 Nisan'da Ankara ve İstanbul'da konser verecek dünyaca ünlü ABD'li gitar virtüözü Steve Vai, "Çok zengin bir müzik kültürünüz var. Dinlediğim müzisyenlerin saz ve ut çalma şekli çok farklı bir yapıyla yürüyor.

Avrupa turnesi kapsamında 18-19 Nisan'da Ankara ve İstanbul'da konser verecek dünyaca ünlü ABD'li gitar virtüözü Steve Vai, "Çok zengin bir müzik kültürünüz var. Dinlediğim müzisyenlerin saz ve ut çalma şekli çok farklı bir yapıyla yürüyor. Uzun yıllar önce Türkiye'ye geldiğimde saz ve ut satın aldım ve birkaç defa sahnede çaldığım oldu." dedi.

Ünlü gitarist, Türkiye ile ilgili düşüncelerini, yakın zamanda bitirdiği kayıtları ve müziğe dair yeni planlarını AA muhabirine anlattı.

Gezmeyi ve farklı kültürleri keşfetmeyi her zaman çok sevdiğini belirten sanatçı, "Gençliğinizde okulda dünyanın farklı yerlerinde neler olduğuna dair dersler alırsınız ama aslında kültüre dair bir şey öğrenmezsiniz. Bir ülkenin nasıl olduğunu, o ülkeye gitmeden öğrenemezsiniz. Bir Amerikalı olarak bana göre Türkiye çok egzotik bir yer. Türkiye gibi ülkelere genellikle kültürü, insanı ve mutfağı keşfetmek için giderim. Tecrübelerim de genellikle çok harika olur." ifadesini kullandı.

Steve Vai, Türkiye'de daha önce birkaç kez sahne aldığını aktararak, "Türk dinleyicileri hayat dolu buluyorum. 'Alive in an Ultra World' adlı konser albümümde bunu görebilirsiniz. Türkiye'de performans yaptığım zaman tüm hayranlar çılgına dönmüştü. Ortam harikaydı ve insanlar çok tutkuluydu." diye konuştu.

"Depremde ölenlerin hatırası için bir şeyler yapmayı düşünüyorum"

Geleneksel Türk müziğinin kendisi için ilham kaynağı olduğuna dikkati çeken sanatçı, "Çok zengin bir müzik kültürünüz var. Dinlediğim müzisyenlerin saz ve ut çalma şekli çok farklı bir yapıyla yürüyor. Enstrümanlarda akor geçiş yöntemleri de Batı müziğinden çok farklı. Uzun yıllar önce Türkiye'ye geldiğimde saz ve ut satın aldım ve birkaç defa sahnede çaldığım oldu. Şu an hala stüdyomda duruyor ve her gün onlara bakıyorum." dedi.

Sanatçı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili üzüntüsünü şu sözlerle aktardı:

"Afetlerden mağdur olan herkesin acısını paylaşıyorum. Haberleri Los Angeles'tayken almıştım. Bir ülkenin başına bu tür zorluklar gelince toplum, duygusal ve psikolojik olarak birbirine kenetlenir. Kenetlenmesi de lazımdır çünkü bu bizim insanlığımızın bir parçasıdır ve insanlığımız, öfkemiz ve cehaletimizden üstündür. Bıçak kemiğe dayandığında insanlık ortaya çıkar. Buna kendi ülkemde 11 Eylül gibi olayların ardından çoğu kez şahitlik ettim. Depremlerden sonra acaba Türkiye'ye gidebilecek miyim diye düşünüyordum. Bu yüzden sahnede Türk hayranlar için özel bir şey yapmak aklıma gelmemişti. Ölenlerin hatırasını onurlandırmak için bir şeyler yapmayı düşünüyorum."

"Gash ile yaptığım tüm kayıtları 30 yıl rafta beklettim"

"Vai/Gash" adlı yeni albümünde, erken yaşta hayatını kaybeden Johnny (Gash) Sombrotto ile 1990'larda kaydettiği ancak yayınlanmayan parçalara yer verdiğini vurgulayan sanatçı, arkadaşı Sombrotto'nun eşsiz bir kişilik olduğunu dile getirdi.

Ünlü gitarist, Sombrotto ile yaptığı kayıtları yıllar sonra yayınlamasına ilişkin de şunları söyledi:

"1990'lı yılların başıydı. Yeni bestelerimi kaydetmek için stüdyoya girdim. Daha sonra bu kayıtlara bir vokal eklemem gerektiği aklıma geldi. Vokalleri kendim yapmayı denedim ve doğal olarak berbattı. Daha sonra Gash'i stüdyoya davet ettim ve şarkıları seslendirmeye başladığında bu sesin ona ait olduğuna inanamadım. Beraber 8 şarkı kaydettik. O sırada başka bir albüm üzerine çalışıyordum. Onu bitirip turneye çıkmam lazımdı. Turneden sonra Gash ile kalan parçaları bitirecektik. Fakat turne sırasında Gash maalesef motor kazasında hayatını kaybetti. Haliyle devam edemedim. Çok moralim bozuldu. Gash ile yaptığım tüm kayıtları 30 yıl rafta beklettim. Yıllar sonra bu kayıtları olduğu gibi piyasaya sürmeye karar verdim. Hayranlardan gelen tepkilerden ötürü çok mutluyum. Bu kadar yoğun ilgi göreceğini tahmin etmemiştim doğrusu."

"Çok sayıda yeni fikir ve projem var"

Kariyeri boyunca çok sayıda ünlü müzisyen ve gruba katkıda bulunduğunu sözlerine ekleyen Vai, "Şimdiye kadar birçok müzisyen, albümlerine katkı sağlamam için bana teklifte bulundu. Kendi müziğimin dışında biriyle iş birliğine girmeyi düşünmeden önce, bu kişinin müziğine adam akıllı bir katkı sağlayabileceğime dair kendimi inandırmam lazım.

Bana bir teklif geldiğinde 'Burada şunu çal.' veya 'Şöyle çal.' gibi bir şey söylenmesini kabul edemem. Şimdiki turnemden önce bazı müzisyen arkadaşlar için 3 gitar solosu yaptım. Aynı şeyler bundan sonra da olabilir fakat başka bir gruba dahil olmayı düşünmüyorum çünkü kendi müziğimi yapmaktan tamamen memnunum." dedi.

Steve Vai, üzerinde çalıştığı solo akustik vokal kayıtlarını bitirmek üzere olduğunun altını çizerek, "Bundan önce yaptıklarımdan çok farklı bir şey olacak. Ayrıca hazırda 4-5 orkestra kaydım var. Çok sayıda yeni fikir ve projem var ama hangisini hayata geçiririm henüz bilmiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Dinlediğim her gitaristten etkilenirim"

Dinlediği her gitaristten etkilendiğini sözlerine ekleyen sanatçı, şu bilgileri verdi:

"Joe Satriani şüphesiz en iyisidir. Çünkü 12 yaşındayken yaklaşık 4 yıl boyunca kendisinden ders aldım. Kendi kayıtlarımda ondan izler görebilirsiniz. Tabii benim nota tercihlerim onunkinden farklı. Jimmy Page, Brian May, Ritchie Blackmore ve John McLaughlin gibi 1970'lerin gitaristlerinden de ilham almışımdır."

Vai, genç gitaristlerden de etkilendiğinin altını çizerek, "Bir şey yapmaya başladığınızda, aslında o alanda sizden öncekilerin başladığı işi devam ettirirsiniz. Ben 1980'li yılların sonunda en popüler zamanlarımı yaşadım. Çok sayıda yeni jenerasyon gitaristin piyasaya çıktığını gördüm. Onlar da benim gibilerin yaptıklarını devam ettirdi." diye konuştu.

Konsere gelecek hayranlarına teşekkür eden Vai, "Pişman olmayacaksınız. Grubumuz gayet dinamik, ben hala iyi çalabiliyorum. Konserlerde güncel haberleri, ekonomiyi, siyaseti, tüm dünyayı bir kenara bırakıyor ve hep birlikte birbirimize enerji veriyoruz. Bu ruhun bir gıdası ve benim konserlerimde bunu temin edeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Otuz yılı aşkın kariyerinde 11 stüdyo albümü çıkaran sanatçı, enstrümantal rock, hard rock, heavy metal, progressive rock gibi pek çok farklı tarzda kayıt yaptı.

Birçok dergi ve internet sitesince hazırlanan "en iyi gitarist" listelerinde defalarca yer bulan Vai, Alcatrazz, David Lee Roth ve Whitesnake başta olmak üzere Alice Cooper, Ozzy Osbourne, Motörhead, Mary J. Blige, M83, Travis Barker, Devin Townsend, Zakk Wylde ve Terry Bozzio'nun da aralarında bulunduğu birbirinden ünlü isimlerle çalıştı.