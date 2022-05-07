Giro D'ıtalia 2022 Bisiklet Yarışı Budapeşte'de Başladı - Haberler

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Giro D'ıtalia 2022 Bisiklet Yarışı Budapeşte'de Başladı

Xinhua - Güncel
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Giro D'ıtalia 2022 Bisiklet Yarışı Budapeşte'de Başladı

BUDAPEŞTE, 7 Mayıs (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Giro d'Italia 2022 bisiklet yarışının ilk etabı öncesinde son hazırlıklarını yapan bisikletçiler, 6 Mayıs 2022.

BUDAPEŞTE, 7 Mayıs (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Giro d'Italia 2022 bisiklet yarışının ilk etabı öncesinde son hazırlıklarını yapan bisikletçiler, 6 Mayıs 2022. Cuma günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başlayan 2022 Giro d'Italia ile Avrupa bisiklet sezonu da başlamış oldu, (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Macaristan, Bisiklet, Mayıs, Cuma, Güncel, Haberler

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