Girne Koleji Antalya Kampüsü Açılışı Gerçekleştirildi

GİRNE Amerikan Üniversitesi (GAÜ) çatısı altında faaliyet gösteren Girne Koleji, Antalya'daki yeni kampüsünün açılışını yoğun bir katılımla gerçekleştirdi. Anaokulundan liseye uzanan eğitim modelleri, uluslararası yabancı dil programları ve akademik- sportif başarı odaklı sistemiyle Girne Koleji, öğrencilerini yalnızca geleceğe değil, dünyaya hazırlamayı hedefliyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ilk üniversitesi olan ve 1985 yılında kurulan Girne Amerikan Üniversitesi, bugün 3 kıtaya yayılan kampüsleri, 135 ülkeden gelen öğrencileri ve dünya üniversiteleriyle yürüttüğü iş birlikleriyle uluslararası yükseköğretimde güçlü bir konuma sahip. Küresel akreditasyonlara sahip fakülte ve programlarıyla öğrencilere dünya standartlarında eğitim imkanı sunmayı sürdüren Girne Koleji'nin güçlü eğitim yaklaşımının temelinde, GAÜ'nün 35 yılı aşan akademik birikimi ile üniversite-kolej iş birliğine dayanan yenilikçi model yer alıyor.

ANTALYA KAMPÜSÜ LANSMANINA İLGİ

Girne Koleji Antalya Kampüsü'nün lansmanı Girne Koleji Kurul Başkanı Ümit Kalko, CEO Dilek Cambazoğlu, yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda velinin katılımıyla gerçekleşti.

Açılış konuşmasını yapan Girne Koleji Kurul Başkanı Ümit Kalko, "Antalya'daki yeni kampüsümüzle çocuklarımıza yalnızca öğrenme ortamı değil; merak eden, sorgulayan, kendi yolunu çizebilen bireyler olarak gelişecekleri güçlü bir ekosistem sunuyoruz. Bugünün dünyasında ihtiyaç duyulan şey, bilgiyi depolayan değil; bilgiyi anlamlandıran, kullanabilen ve küresel dünyanın dinamiklerine uyum sağlayabilen nesiller yetiştirmektir. Bu nedenle Girne Koleji'nde programlarımızı sürekli güncelliyor ve her öğrencinin potansiyelini gerçeğe dönüştürebileceği bir yapı kuruyoruz" dedi.

Ümit Kalko konuşmasında, 2026- 2027 eğitim öğretim yılında Antalya Konyaaltı'nda da bir Girne Koleji'nin açılacağıni söyledi.

'EĞİTİM ÇITASINI YÜKSELTECEĞİZ'

Yeni kampüsün hayırlı olmasını dileyen Girne Koleji CEO'su Dilek Cambazoğlu da "Biz 2019 yılında Türkiye'de eğitim faaliyetlerimize başladık. Üniversitemiz köklü bir eğitim kurumu ve 1985 yılında kurulmuş. 2019'dan bu yana da Girne Koleji olarak Türkiye'de 20 noktada eğitim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Antalya, uzun yıllardır olmayı istediğimiz bir bölgeydi. O sebeple de burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Hem Antalya kampüsümüz hem Alanya kampüsümüz aslında eş zamanlı olarak şu anda faaliyete başlayacak. Bir de üçüncü bir kampüsü olarak Antalya Konyaaltı'ndaki okulumuzla da yine 2026- 2027 eğitim öğretim yılında faaliyetlerimizi devam ettireceğiz. Heyecanlıyız" diye konuştu.

'HER ÇOCUĞU DÜNYAYA HAZIRLIYORUZ'

Sadece akademik başarıya odaklanmadıklarını söyleyen Cambazoğlu, "Eğitim verdiğimiz her bölgede yalnızca akademik başarıya odaklanmıyoruz; kültür, değer ve vizyon üreten bir kurum olmayı önceliyoruz. Öğrencilerimizin kendilerini ifade edebildiği, yaratıcı düşünebildiği ve dünyayı okuyabildiği bir eğitim ortamı oluşturmak temel ilkemizdir. GAÜ'nün uluslararası deneyimi ve akademik birikimi ise Antalya kampüsümüze büyük bir güç katmaktadır. Bizim için her çocuk dünyaya açılan bir kapıdır; Girne Koleji'nde bu kapı tüm öğrencilere özgürce keşfetmeleri için sonuna kadar açıktır" dedi.

'EN AZ HASARLA ÇOCUK YETİŞTİRMEK'

Lansmanın konuğu olan akademisyen ve yazar Prof. Dr. Sinan Canan, nörobilim perspektifinden çocuk gelişimine ışık tutan 'En Az Hasarla Çocuk Yetiştirmek' başlıklı seminer verdi. Canan, modern dünyanın hızla değişen dinamiklerinin çocuklar üzerindeki etkilerini bilimsel yaklaşımlarla anlatarak, ebeveynlerin ve eğitimcilerin çocuklara daha sağlıklı öğrenme ortamları sunabilmesi için dikkat edilmesi gereken temel noktaları paylaştı. Çocukların beyin gelişimini destekleyen iletişim biçimleri, dijital dünya ile kurulan denge ve öğrenmenin biyolojik temelleri üzerine yaptığı açıklamalar, katılımcılardan hayli ilgi gördü.