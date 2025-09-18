Girit'te Yeni Geçici Barınma Merkezleri Kuruluyor

Girit Adası'nda artan göçmen akışı nedeniyle hükümetin iki yeni geçici barınma merkezi kuracağı bildirildi.

Yunan basınındaki haberlere göre, Başbakan Kiryakos Miçotakis ile Girit Valisi Stavros Arnautakis'in görüşmesinde ve Ulusal Güvenlik Hükümet Konseyi (KYSEA) toplantısında göçmen akışının olduğu Ada'ya geçici barınma merkezleri yapılması gündeme geldi.

Vali Arnautakis, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sürekli bir barınma merkezi kurulması görüşülmedi ancak iki geçici merkezin oluşturulması konusunda mutabakata varıldı." dedi.

Adaya ulaşan göçmenlerin hızlı şekilde ana karaya sevk edilmesi gerektiğini vurgulayan Arnautakis, özellikle Girit'e bağlı olan Hanya'daki göçmenlerin kaldığı Agia Fuar Merkezi'nde yaşanan yoğunluğun, insanlık dışı koşullar oluşturduğunu ifade etti.

Arnautakis, fuarın mevcut kapasitesinin 300-400 kişiyle sınırlı olduğunu ancak halihazırda neredeyse bunun üç katı kadar göçmenin barındığını söyledi.

Hanya Belediye Başkanı Panagiotis Simandirakis de "Fuar alanı artık amacını doldurdu. Kalıcı çözüm için hükümetten net bir yol haritası bekliyoruz." ifadelerini kullandı.