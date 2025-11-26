Haberler

Girit'te İsrailli Turistler ile Filistin Destekçileri Arasında Tartışma

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Girit Adası'nda, İsrailli turistlerin bulunduğu kruvaziyer ile Filistin destekçisi eylemciler arasında tartışma çıktı. Olay sonrasında 15 kişi gözaltına alındı. Eylemciler, İsrail'in saldırılarını protesto etmek amacıyla eylem düzenledi.

Girit Adası'nda İsrailli turistlerle Filistin destekçisi eylemciler arasında tartışma çıktığı ve olay sonrası yaklaşık 15 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, İsrailli yolcuları taşıyan Crown Iris isimli kruvaziyerin Girit'in Kandiye Limanı'na gelmesinden rahatsız olan Filistin destekçileri İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto eden bir eylem yaptı.

Eylemciler ile İsrailli turistler arasında önce sözlü tartışma çıktı, ardından da itişmeler yaşandı.

Olay sonrası tartışmaya karıştığından şüphelenilen yaklaşık 15 kişi gözaltına alındı.

Tartışmanın ardından Filistin destekçileri, şehir merkezinde küçük bir yürüyüş düzenledi.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
Savaş an meselesi! Venezuela, ABD işgali ihtimaline karşı F-16'ları kaldırdı

Savaş an meselesi! ABD işgali ihtimaline karşı F-16'ları kaldırdılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin İtalya'sı olarak biliniyor, bavulunu toplayan burayı görmeye gidiyor

Türkiye'nin İtalya'sı olarak biliniyor, bavulunu kapan buraya gidiyor
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak

Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak
Türkiye'nin İtalya'sı olarak biliniyor, bavulunu toplayan burayı görmeye gidiyor

Türkiye'nin İtalya'sı olarak biliniyor, bavulunu kapan buraya gidiyor
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti

Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
Antalya'da 25 ton bozuk tavuk ele geçirildi

Yakalanmasa koca şehri zehirleyeceklerdi! Görüntüler mide bulandırdı
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Jose Mourinho'nun Benfica'sı Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez kazandı

Devler Ligi'ndeki dördüncü maçına çıktı! İşte sonuç
Kiracılar dikkat! Bu masrafları ev sahibinizden geri alabilirsiniz

Kiracılar dikkat! Bu masrafları ev sahibinizden geri alabilirsiniz
Galatasaray'da acı tesadüf

Galatasaray'da acı tesadüf
Dünyanın en güçlü kadını kadın değilmiş!

Dünyanın en güçlü kadınıydı, gerçek bambaşka çıktı
Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil

Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.