Girit'te İsrailli Turistler ile Filistin Destekçileri Arasında Tartışma

Girit Adası'nda İsrailli turistlerle Filistin destekçisi eylemciler arasında tartışma çıktığı ve olay sonrası yaklaşık 15 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, İsrailli yolcuları taşıyan Crown Iris isimli kruvaziyerin Girit'in Kandiye Limanı'na gelmesinden rahatsız olan Filistin destekçileri İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto eden bir eylem yaptı.

Eylemciler ile İsrailli turistler arasında önce sözlü tartışma çıktı, ardından da itişmeler yaşandı.

Olay sonrası tartışmaya karıştığından şüphelenilen yaklaşık 15 kişi gözaltına alındı.

Tartışmanın ardından Filistin destekçileri, şehir merkezinde küçük bir yürüyüş düzenledi.