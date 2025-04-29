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Girit'te Doktorlar Personel Yetersizliğinden İstifa Etti

Girit'te Doktorlar Personel Yetersizliğinden İstifa Etti
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Girit Adası'nın Iraklio kentindeki Venizelio Hastanesi'nin Göğüs Hastalıkları Kliniği'nde görevli doktorlar, artan hasta yükü ve yetersiz personel nedeniyle toplu istifa etti. Doktorlar, sağlık hizmetlerinde aksamalar yaşanmaması için yetkilileri sorumluluk almaya çağırdı.

Girit Adası'nın Iraklio kentindeki Venizelio Hastanesi'nin Göğüs Hastalıkları Kliniği'nde görevli doktorların, personel yetersizliği nedeniyle toplu olarak istifa ettikleri bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Venizelio Hastanesi'nin Göğüs Hastalıkları Kliniği yalnızca 4 uzman doktorla hizmet vermeye çalışıyordu.

Klinikteki 4 doktor, artan hasta yükü ve ağır çalışma koşulları altında hastaların güvenli bir şekilde tedavi edilmesinin mümkün olmadığını belirterek istifa etme kararı aldı.

Bu doktorlar, hastanenin genel yapısında da ciddi eksiklikler yaşandığını vurgulayarak, sağlık hizmetlerinde yaşanabilecek aksamalar konusunda yetkilileri sorumluluk almaya çağırdı.

Hükümeti uyguladığı sağlık politikalarından dolayı eleştiren doktorlar, acil personel alımı yapılmasını, tüm sözleşmeli çalışanların kadroya alınmasını ve Ulusal Sağlık Sistemi'nin güçlendirilmesini talep etti.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
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