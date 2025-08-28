Girit Limanı'nda Filistin Dayanışma Gösterisi

Girit Adası'ndaki Heraklion Limanı'na öğle saatlerinde demirleyen İsrail bandıralı Crown Iris kruvaziyeri, Filistin halkına dayanışma mesajı vermek isteyen göstericilerin protestosuyla karşılandı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, yaklaşık 1600 yolcu taşıyan geminin limana yanaşmasının ardından göstericiler pankartlar ve Filistin bayraklarıyla liman girişinde toplandı.

Heraklion Limanı çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, emniyet güçleri limanın giriş ve çıkışlarını zaman zaman kapatarak göstericilerin ilerlemesini engelledi.

Buna rağmen liman girişine ulaşan bazı göstericiler Filistin lehine sloganlar attı. Kruvaziyerden inen bazı İsrailli yolcuların karşılık vermesi üzerine taraflar arasında sözlü atışmalar yaşandı.

Gösterinin sonunda çevik kuvvet ekipleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.