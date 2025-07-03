Girit Adası'ndaki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Girit Adası'nın Laşit bölgesinde dün öğleden sonra başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, itfaiye yetkilileri, bölgede hala yangın odaklarının bulunduğunu ancak genel durumun önceki saatlere göre daha iyi olduğunu bildirdi.

Gün içinde bazı zor ulaşılabilen noktalarda alevler yeniden yoğunlaşsa da hava araçlarının yoğun müdahalesiyle söz konusu yerlerde yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.

Bölgede 230 itfaiyeci, 13 kara ekibi, 46 araç ve gün boyunca görev yapan 10 hava aracıyla söndürme çalışmaları sürüyor.

Ayrıca polis, sahil güvenlik, ambulans ekipleri, belediyelere ait iş makineleri, su tankerleri, gönüllüler ve vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.

İerapetra Belediyesi Sivil Savunma Başkan Yardımcısı Nektarios Papadakis, şu anda iki aktif yangın bölgesi bulunduğunu belirterek, "Tüm hava araçları bu iki cepheye yoğunlaşıyor. Rüzgarın biraz olsun dinmesi bize umut veriyor. Umarız her şey yolunda gider." dedi.

Yangında dumandan etkilenen 3 kişi solunum sorunu, 2 kişi ise hafif yaralanmalar nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Bölgede, alevlerin yerleşim birimlerine sıçraması sonucu bazı evler de zarar gördü.