GİRİŞLERİ BETONLA KAPATILAN EVİN KAPISINDA ÖLÜ BULUNDU - Haberler

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GİRİŞLERİ BETONLA KAPATILAN EVİN KAPISINDA ÖLÜ BULUNDU

Antalya'da madde bağımlılarının girmemesi için girişi ve pencereleri betonla kapatılan ve kullanılmayan müstakil evin girişinde bir kişinin cansız bedeni bulundu.

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Antalya'da madde bağımlılarının girmemesi için girişi ve pencereleri betonla kapatılan ve kullanılmayan müstakil evin girişinde bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin uyuşturucudan öldüğü düşünülüyor.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce uyuşturucu madde kullananların girmemesi için belediye tarafından giriş ve pencereleri betonla kapatılan müstakil evin girişinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Evin olduğu yere gelen polisler hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni üzerinde ve çevresinde incelemede bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiği değerlendirilen kişinin cansız bedeni, kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.(DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

112 Acil Çağrı Muratpaşa Antalya Güncel Haberler

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