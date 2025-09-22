Girişimciliğin Anahtarı: TOBB Türkiye 100 Yarışması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kalkınmanın anahtarının girişimcilik olduğunu belirterek, "Bizim de daha fazla girişimciye ihtiyacımız var, girişimcilik de heves işi. İşte Türkiye 100 yarışmasıyla girişimci rol modellerimizin sayısı artsın istiyoruz." dedi.

Türkiye'de 2021-2023 yıllarında başvuranlar arasında en hızlı satış geliri artışı sağlayan 100 şirketin açıklandığı TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni, TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi.

Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada, söz konusu dönemde Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin ortalama ciro büyümesinin yüzde 1644 olduğunu söyledi.

Bu şirketlerin Türkiye'deki milli gelir artışının 6 kat üzerinde performans gösterdiklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Yine aynı süre içinde, çalışan başı üretimlerini yani verimliliklerini ise ortalama yüzde 718 artırdılar. Ayrıca her biri ortalama 127 kişiye istihdam sağladı. Toplam istihdamlarını da yüzde 88 oranında artırdılar. Türkiye 100 şirketlerinin yüzde 67'si ihracat yapıyor. Tam 67 ülkeye ihracat gerçekleştiriyorlar." diye konuştu.

"Reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştırmalıyız"

Hisarcıklıoğlu, Türkiye 100 şirketlerinin kuruluş yaş ortalamasının yaklaşık 12 yıl olduğunu, yüzde 91'inin bilgi teknolojilerine yatırım yaptıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Çalışanların eğitimine ayırdığı kaynağı masraf olarak görmüyor, buna büyük önem veriyorlar. Yüzde 84'ü, çalışanlarının niteliklerini artırmaya yönelik, kurum içi ve dışı eğitim faaliyetleri düzenliyorlar. Türkiye 100 şirketlerinden 59'u, bakanlıklarımızın ve kamunun sağladığı desteklerden faydalanmış. Kamu-özel sektör el ele vererek, ortak akılla hazırlanan destek programlarının böyle somut ve güzel sonuçları oluyor. Öte taraftan burada bir husus daha öne çıkıyor. Türkiye 100 şirketlerinin üçte ikisi, büyümelerini sürdürmek için finansmana ihtiyaç duyduklarını belirtiyorlar. Dolayısıyla, başta KOBİ'ler olmak üzere reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştırmalıyız. Biz de bu konuyu devamlı takip ediyor, ilgili yerlere aktarıyoruz."

Listede 25 şehirden şirket olduğuna, 100 şirketin 22'sinin İstanbul'dan, 78'inin ise Anadolu'dan geldiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, bilişimden makineye, toptan ticaretten metal ürünlere, elektronikten mühendisliğe kadar 34 sektör bulunduğunu bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, programa çok önem verdiklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"İltifatı en çok hak edenler, bu ülkenin zenginleşmesinde öncü rol üstlenenler, üreten, ihracat yapan ve istihdam sağlayanlar girişimcilerimizdir. İyi yönetilen, geleceği parlak olan bu şirketlerin önünün daha fazla açılmasını, daha fazla büyümelerini istiyoruz. İşte bunun için, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketini herkese tanıtıyoruz, yatırımcıya ve müşteriye daha kolay ulaşmalarını sağlıyoruz. Sadece yurt içinde değil, yurt dışında da aktif olmalarını, ihracat yapmalarını istiyoruz."

"Girişimci karamsar olmaz, hep umut dolu olur"

Bu çağda zenginleşmenin, kalkınmanın anahtarının girişimcilik olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Bizim de daha fazla girişimciye ihtiyacımız var. Biliyorsunuz girişimcilik de heves işi. İşte Türkiye 100 yarışmasıyla girişimci rol modellerimizin sayısı artsın istiyoruz. Buradaki her şirket, yeni girişimcilere örnek olsun istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu Türkiye 100 programına başvurmuş ancak ilk 100 arasına girememiş şirketlerin de bu dönemde ortalama yüzde 245 büyüdüğü bilgisini verdi.

Türk iş dünyasının bu zamana kadar pek çok zorlu süreç geçirdiğini anımsatan Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kamu-özel sektör el ele vererek, tüm bu sıkıntılı dönemleri aşmayı bildik. Bu yüzden asla karamsarlığa kapılmamalıyız. Zor şartlar karşısında yılmamalıyız. Çünkü girişimci karamsar olmaz, hep umut ve heyecan dolu olur. Türk özel sektörü olarak diyoruz ki 'Dün yapabildiysek bugün de yapabiliriz.' Türkiye, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini alacak ve lider ülke haline gelecek. Bunu da yine hep birlikte çalışarak sağlayacağız."

Cirosunu en fazla artıran ilk 3 şirket

Türkiye 100 şirketlerine TOBB'un internet sitesinde erişilebiliyor. İlgili analizlerin olduğu kitapçık da tören sonunda dağıtıldı.

Cirosunu 2021-2023 döneminde yüzde 19 bin 153 artıran Ankara merkezli Deeptech Universe Savunma ve Bilişim Teknolojileri AŞ, Türkiye 100 listesinde ilk sırayı aldı.

Kahramanmaraş firması Batı Kipaş Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ yüzde 18 bin 93 büyümeyle ikinci, İstanbul merkezli Figo Ticari Bilgi ve Uygulama Platformu AŞ de yüzde 5 bin 126 büyümeyle üçüncü oldu.

En hızlı büyüyen 10 şirketin 8'inin Ankara merkezli olması dikkati çekti.