Girişimci Kadın, Yöresel Ürünlerle Geçimini Sağlıyor

Girişimci Kadın, Yöresel Ürünlerle Geçimini Sağlıyor
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nirgül Ertaş, köylerde topladığı yöresel ürünleri satarak hem ailesinin bütçesine katkı sağlıyor hem de yerel kadınlara ekonomik destek oluyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde girişimci Nirgül Ertaş, köylerde topladığı yöresel ürünleri satarak geçimini sağlıyor.

Kültür Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi 35 yaşındaki Ertaş, yörede kadınların hazırladığı ürünleri pazarlamak amacıyla iş yeri açtı.

Köyleri gezerek, ceviz, fındık, turşu, peynir, sirke, kurutulmuş meyve, salamura asma yaprağı, yoğurt ve yumurta gibi ürünleri toplayan Ertaş, ürünleri iş yerinde müşterilerine satıyor.

Ertaş, gazetecilere, yöredeki kadınların da aile bütçelerine katkı sunduğunu söyledi.

Ürünlerinin talep gördüğünü belirten Ertaş, "Bahçemiz var ve annem ürünleri aktarlara ve manava gönderiyordu. Bahçedeki ürünleri esnafa teslim ederken kendi projemi hayata geçirmek aklıma geldi. Gün geçtikçe ürün yelpazesini genişlettim. Şuan çok sayıda ürün hazırlayıp pazarlıyorum. Bu işi yaparken köylerdeki kadınlara da ekonomik kazanç sağlıyorum." dedi.

Kaynak: AA / Servet Taşdemir - Güncel
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