GİRİB Bayramlaşma Programı Gerçekleştirildi
Giresun İş İnsanları ve Bürokratları Derneği (GİRİB) tarafından düzenlenen bayramlaşma programı Giresun Kalesi'nde gerçekleştirildi. Programa siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve iş insanları katıldı.
Giresun İş İnsanları ve Bürokratları Derneğince (GİRİB) bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
Giresun Kalesi'ndeki belediyeye ait sosyal tesiste organize edilen programa, AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, GİRİB Başkanı Kemal Tokmak, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bürokratlar ve iş insanları katıldı.
Herkesin bayramını kutlayan Tokmak, yedincisini düzenlendikleri programa katılanlara teşekkür etti.
Katılımın geniş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Tokmak, ilerleyen yıllarda programı daha geniş kitlelere yayarak devam ettirmek istediklerini kaydetti.