Giresunspor maçının ardından

Alper ŞAŞMAZ/ANKARA, (DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu hafta mücadelesinde Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Giresunspor'u 3-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ve Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, düzenledikleri basın toplantısıyla maça ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Maçın gergin ve zor bir karşılaşma olduğunu ifade eden Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, 'Özellikle ilk yarıda oyunda 5-6 oyuncunun bu gerginliği ilk devreye yansıdı. İkinci devre çok pozisyona girdik, 3 tane attık. Bu tip maçlarda kazanmak çok önemli. Kazandığımız için çok mutluyum, oyuncularımı tebrik ediyorum, onlarla gurur duyuyorum. Giresunspor'a da başarılar diliyorum' dedi.

KELEŞ: MÜCADELEMİZİ YAPTIK AMA KAZANAMADIK

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ise kazanmak istedikleri ama kaybetmemenin de önemli olduğu bir maça çıktıklarını belirterek, 'İlk yarıda iyi oynadığımızı düşünüyorum, istediklerimizi sahaya yansıttık. Rakibe de çok fazla pozisyon vermedik. İkinci yarı talihsiz bir gol yedik diyebilirim. Rakibimiz bizden daha çok istekliydi. Oyunun kırılma anı vardır oradan sonra sıkıntılar çektik. Çok eksik geldik buraya. Mücadelemizi yaptık ama kazanamadık, üzüntülüyüz. Ankaragücü'nü tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Önümüzde Başakşehir maçı var. İç sahada Başakşehir'i yenersek avantajlı duruma tekrar geçeceğimizi düşünüyorum' diye konuştu.