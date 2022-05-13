Giresunspor kaptanı Zeki Yavru'ya göre başarılarının sırrı: İnanç

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalmayı başaran GZT Giresunspor'un takım kaptanı Zeki Yavru, sezon başından bu yana hep güçlü bir takım olduklarına inandıklarını ve bunun sonucunda da başarıya ulaştıklarını söyledi.

Yavru, AA muhabirine, uzun süre bu ligde olmayan bir camia ve yeni oluşan bir takım için zorlu geçen sezonun sonunda hedeflerine ulaştıklarını aktardı. Güzel bir başarı yakaladıklarını belirten Yavru, her türlü zorluğa rağmen sonucun güzel bitmesinin kendilerini mutlu ettiğinin altını çizdi.

Zeki Yavru, ligin başında çoğu kişinin, "İlk düşecek takım Giresunspor olur" dediğine işaret ederek, "Takım içinde inanılmaz bir karakter, inanılmaz bir birliktelik, çok güzel bir ortam vardı, kümede kalmanın temel öğeleri bunlardı." dedi.

Takımdaki herkesin inanılmaz derecede taşın altına elini koyduğunu vurgulayan Yavru, şu değerlendirmede bulundu:

"Çok büyük fedakarlıklar yaptık. Tüm zorluklara rağmen takımı ligde tuttuğumuz için mutluyuz. Dışardan söylenenlere kulak asmadık, biz kendimizi biliyorduk, inandık ve sonucunda da başarılı olduk, bunun için mutluyuz. Güzel bir birliktelik yakaladık. Başkanımızdan, teknik direktörümüzden, kulüp çalışanlarından, hepsinden Allah razı olsun."

Zeki Yavru, kendi adına da güzel bir sezon geçirdiğini ifade ederek, "Tecrübemizle birlikte çok verimli bir sezon oldu. Hem saha içi hem saha dışı bu kulüp için elimden gelenin en iyisini verdiğimi düşünüyorum. Saha içi performansımla saha dışında da arkadaşlarıma yardımcı olmak için elimden geleni yaptım." diye konuştu.

"Hak ettiğimiz başarıyı hep birlikte kutlayalım"

Tüm mesaisini kulübün bu sezon kümede kalması için harcadığını belirten Yavru, "Sonunda da başarılı olmak gurur verici. Kendi adıma çok güzel bir sezon oldu. Bir yıl daha sözleşmem var, sonrasında neler olacak göreceğiz. Bu sezonu kazasız, belasız tamamladığımız için mutluyum, önümüzdeki sezonda bizim için en hayırlısı neyse o olsun." dedi.

Zeki Yavru, taraftarların da ilk günden son ana kadar kendilerini yalnız bırakmadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Hepsinden Allah razı olsun, en kötü günde de 6 hafta galip gelemediğimizde bile onlara, 'bizler inanıyoruz, siz de inanın, destek olun' demiştim ve desteklerini hiç bir zaman esirgemediler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu kulübe inandılar, bizi desteklediler. Sonunda biz de onları mutlu ettiğimiz, onlar da bizi desteklediği için karşılığını aldık. İnşallah gelecek sene onları daha da mutlu ederiz, daha güzel günlere hep birlikte yürürüz."

Zeki Yavru, hafta sonu oynayacakları Medipol Başakşehir maçına taraftarları davet ederek, "Tüm taraftarlar gelsin, stadı dolduralım ve sonunda hak ettiğimiz başarıyı hep birlikte kutlayalım. Cefasını çektik, taraftarlar iç sahadaki son maça gelsin, sefasını hep birlikte sürelim." diye konuştu.