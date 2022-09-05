Giresunspor, Görkem Sağlam ile anlaştı Güncel Haberler Spor Toto Süper Lig ekibi Giresunspor, Hollanda 2. Ligi ekibi Villem II'den merkez orta saha oyuncusu Görkem Sağlam ile anlaştığını duyurdu. Spor Toto Süper Lig ekibi Giresunspor, Hollanda 2. Ligi ekibi Villem II'den merkez orta saha oyuncusu Görkem Sağlam ile anlaştığını duyurdu. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; " Giresunspor'umuz 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Görkem Sağlam ile anlaşma sağlamıştır. Görkem Sağlam'a Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. (Mesut Erdoğan - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Giresunspor Hollanda Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Giresunspor, Görkem Sağlam ile anlaştı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.