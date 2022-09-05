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Giresunspor, Görkem Sağlam ile anlaştı

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Giresunspor, Görkem Sağlam ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig ekibi Giresunspor, Hollanda 2. Ligi ekibi Villem II'den merkez orta saha oyuncusu Görkem Sağlam ile anlaştığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig ekibi Giresunspor, Hollanda 2. Ligi ekibi Villem II'den merkez orta saha oyuncusu Görkem Sağlam ile anlaştığını duyurdu.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; " Giresunspor'umuz 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Görkem Sağlam ile anlaşma sağlamıştır. Görkem Sağlam'a Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

(Mesut Erdoğan - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Giresunspor Hollanda Güncel Haberler

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