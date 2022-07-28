Giresunspor, Borja Sainz ile anlaştı Giresunspor, dış transferde Borja Sainz ile anlaştığını duyurdu. Giresunspor, dış transferde Borja Sainz ile anlaştığını duyurdu. Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, " Giresunspor'umuz 21 yaşındaki kanat oyuncusu Borja Sainz ile anlaşma sağlamıştır. Borja Sainz'e Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. (Mesut Erdoğan - İHA) İhlas Haber Ajansı / Güncel Giresunspor Güncel Haberler

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