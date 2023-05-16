Giresunlu lise öğrencisi projesiyle TÜBİTAK yarışmasında üçüncü oldu

Giresun Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Alparslan Çelik, "Fındık Atıklarının Beton Agregasında Geri Dönüşümü" projesiyle TÜBİTAK tarafından düzenlenen "2204 D Lise Öğrencileri İklim Araştırmaları Proje" yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu.

Giresun Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Alparslan Çelik, "Fındık Atıklarının Beton Agregasında Geri Dönüşümü" projesiyle TÜBİTAK tarafından düzenlenen "2204 D Lise Öğrencileri İklim Araştırmaları Proje" yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu.

Çelik, "2204 D Lise Öğrencileri İklim Araştırmaları Proje" yarışmasında elde ettiği üçüncülük ödülünü 27 Nisan-1 Mayıs arasında İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST 2023'te aldı.

Alparslan Çelik, AA muhabirine, projesinin Türkiye üçüncüsü olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Fındık atıklarının beton agregasında geri dönüşümünün mümkün olup olmayacağına yönelik çeşitli araştırmalar içerisine girdiğini belirten Çelik,"İlk denemelerde istediğim gibi sonuçlar elde ettim. Daha sonra bölgemizdeki bir beton santrali yetkilileriyle irtibata geçerek araştırmalarımı bir aşama ileriye taşıdım ve fındık kabuğunun içerisinde yer aldığı beton bloklar elde ettik." dedi.

Burada basınç testlerinin de gerçekleştirildiğini ifade eden Çelik, yapılan çalışmalar sonucu son derece kaliteli, hedeflenen ve arzulanan sonuçlar elde edildiğini söyledi.

Danışman Öğretmen Derya Erdemir Yılmaz ise öğrencisiyle gurur duyduğunu, projeyi daha da geliştirmek istediklerini sözlerine ekledi.