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Giresunlu Emine Eker, Hayvancılıkla Geçimini Sağlıyor

Giresunlu Emine Eker, Hayvancılıkla Geçimini Sağlıyor
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Giresun'un Dereli ilçesinde yaşayan Emine Eker, beslediği hayvanların sütü ile yaptığı tereyağı ve peynir satarak ailesine katkıda bulunuyor. Devlet destekleriyle koyun sayısını 30'dan 80'e çıkaran Eker, hayvancılıkla büyüyen bir aileden geliyor.

Giresun'da 45 yaşındaki Emine Eker, beslediği hayvanların sütü ile tereyağı ve peynir satarak geçimini sağlıyor.

Dereli ilçesine bağlı 1500 rakımlı Yavuzkemal beldesinde annesi ve kardeşleriyle yaşayan Eker, kendi imkanları ile 30 koyun satın aldı.

Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğünün çeşitli desteklerinden yararlanan Eker'in küçükbaş hayvan sayısı zaman içinde 80'e çıktı.

Eker, küçükbaş hayvanların yanı sıra 8 ineğinden elde ettiği sütten tereyağı ve peynir yapıp satarak ailesine katkı sağlıyor.

Emine Eker, AA muhabirine, anne ve babasının uzun yıllardır tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığını söyledi.

Babasından öğrendiği şekilde kendisinin de hayvancılık yapmaya karar verdiğini anlatan Eker, "Birkaç yıl önce 30 koyun aldım. Devlet destekleriyle sayıyı artırdım şimdi 80 koyunum var." dedi.

"Hedefim sürümü büyütmek"

Kış dönemini beldede geçirdiğini ifade eden Eker, yazları ise sürüsüyle beraber yaylaya çıktığını dile getirdi.

Eker, gününün büyük kısmını küçükbaş hayvanlarla ilgilenerek geçirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Önce ineklerimi sağıyorum, ondan sonra sıra koyunlarıma geliyor. Koyunlarımın samanını veriyorum, onlarla ilgileniyorum. Daha sonra evime gelip sütlerle ilgileniyorum. Hayvanlarımı çok seviyorum. Çobanlığın kolay tarafı da var, zor tarafı da var. Nereye varsak iş."

Hedefinin sürüsünü büyütmek olduğunu belirten Eker, "Hayvanlardan elde ettiğim sütten peynir, tereyağı ve yoğurt gibi ürünler yapıp satıyorum, aile ekonomisine katkıda bulunuyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
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