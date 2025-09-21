Haberler

Giresun ve Trabzon açıklarında Deniz Hortumları Oluştu

Giresun ve Trabzon açıklarında denizde meydana gelen hortumlar, cep telefonlarıyla kaydedildi. Giresun'un Espiye ve Tirebolu ilçelerinde etkili olan yağış sonrası oluşan hortumlar, herhangi bir hasara neden olmadan kısa sürede etkisini yitirdi.

Giresun ve Trabzon açıklarında denizde oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Giresun'un Espiye ve Tirebolu ilçelerinde etkili olan yağışın ardından deniz üzerinde oluşan iki hortum, bir süre sonra etkisini yitirdi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde de denizde iki hortum meydana geldi.

Herhangi bir zarara neden olmayan hortumlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
