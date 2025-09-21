Giresun ve Trabzon açıklarında Deniz Hortumları Oluştu

Giresun ve Trabzon açıklarında denizde oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Giresun'un Espiye ve Tirebolu ilçelerinde etkili olan yağışın ardından deniz üzerinde oluşan iki hortum, bir süre sonra etkisini yitirdi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde de denizde iki hortum meydana geldi.

Herhangi bir zarara neden olmayan hortumlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.