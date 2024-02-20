Giresun ve Sivas'ta Telefon Hatlarından Kablo Çalan 7 Zanlıdan 2'si Tutuklandı
Giresun ve Sivas'ta telefon hatlarından kablo çaldıkları iddia edilen 7 zanlıdan 2'si tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda, kabloları keserek çaldıkları tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, adliyeye sevk edildi ve 2'si tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Giresun ve Sivas'ta, telefon hatlarından kablo çaldıkları iddia edilen 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince telefon hatlarındaki kabloları keserek çaldıkları tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.
Giresun'un Alucra, Çamoluk, Çanakçı ve Yağlıdere ilçeleri ile Sivas'ın Suşehri ilçesinde farklı tarihlerde kablo çaldıkları belirlenen zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.