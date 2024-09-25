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Giresun ve Ordu'da Ahilik Haftası Coşkuyla Kutlandı

Giresun ve Ordu'da Ahilik Haftası Coşkuyla Kutlandı
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Giresun ve Ordu'da gerçekleştirilen Ahilik Haftası etkinliklerinde esnafın dürüstlüğü ve yardımlaşma vurgusu yapıldı. Giresun'da 'Yılın Ahisi' seçilen Dilek Emine Domaçoğlu'na ödül verilirken, Ordu'da da çeşitli plaketler sahiplerine takdim edildi.

Giresun ve Ordu'da Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Giresun Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliğince (GESOB) düzenlenen programda katılımcılar, Gazi Caddesi'nden mehteran takımı eşliğinde Atatürk Meydanı'na yürüdü.

Belediye Başkanı Fuat Köse, burada yaptığı konuşmada, Ahiliğin esnaflık üzerine kurulan bir teşkilat olduğunu söyledi.

Esnaflıkta düzgün ve dürüstlüğün önemine vurgu yapan Köse, "Esnaf ölçüde, kantarda her zaman dürüst olandır. Olmayan zaten ayakta kalamaz. Aynı zamanda esnaf, mahallenin fakirine, garibanına el tutandır. Esnaf vergisini verendir. Esnaf çevresine, komşusuna, köylüsüne her zaman yardımcı olandır." dedi.

Ticaret İl Müdürü Meltem Saniye Erciyas, kadınların Ahilik teşkilatı için önemli görevler üstlendiğini belirtti.

GESOB Başkanı Ali Kara, Ahiliğin sadece bir kutlama konusu olmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ahilik, her gün yaşanması ve yaşatılması gereken bir değerdir. Esnafımızın dürüstlüğü, toplumumuzun adaleti, kardeşliği ve huzuru için Ahilik ruhuna her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. Bizler Ahi Evran'ın izinden yürüyerek ticaret hayatımızda dürüstlüğü, adaleti ve yardımlaşmayı esas alacağız."

Programda "Yılın Ahisi" seçilen Dilek Emine Domaçoğlu şed kuşanırken, "Yılın Kalfası" Emel Sakaoğlu ile "Yılın Çırağı" Şeyma Ahyan'a plaket verildi.

Programa, Giresun Vali Yardımcısı Şahin Bayhan, kurum müdürleri ile esnaf katıldı.

Ordu

Ordu'da, Ahilik Haftası İl Kutlama Komitesi tarafından hazırlanan kutlama programı çerçevesinde "Ahilik Yürüyüşü" ve tören düzenlendi.

Vali Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, protokol üyeleri ve esnaf temsilcilerinin katıldığı yürüyüş, Ordu Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi'nden başlayıp Altınordu Mesleki Eğitim Merkezi bahçesinde son buldu.

Buradaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, İl Ticaret Müdürü Şenel Çakır ve Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Erdoğan Akyürek törende konuştu.

Konuşmaların ardından "Yılın Ahisi" Ali Kılınç, "Yılın Çırağı" Arda Karaoğlu ve "Yılın Kalfası" Emirhan Candan'ın plaket ve ödülleri verildi.

Etkinlik kapsamında katılımcılara ayrıca Ahilik pilavı, tatlı ve ayran ikram edildi.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel

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