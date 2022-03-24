Giresun ve İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi

İSTANBUL (AA) - Giresun ve İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi sayısı 17'ye yükseldi.

Giresun Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, dün Espiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik Giresun ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendiği hatırlatıldı.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan 17 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, ikametlerde yapılan aramalarda, 27,3 gram esrar maddesi, 53 gram esrarla karışık kenevir tohumu ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildiği kaydedildi.

???????Operasyon kapsamında dün 17 şüpheliden 12'si gözaltına alınmıştı.