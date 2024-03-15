Giresun ve Gümüşhane'de 33 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
Giresun'un Alucra ilçesinde 12 köy yolu, Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde ise 21 köy yolu kar dolayısıyla ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Giresun ve Gümüşhane'de 33 köy yolunda kar dolayısıyla ulaşım sağlanamıyor.
Giresun Valiliği yetkililerinden alınan bilgiye göre, Alucra ilçesinde etkili olan yağışın ardından 12 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekiplerince yolların ulaşıma açılması için çalışma gerçekleştiriliyor.
Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde gece etkili olan kar dolayısıyla 21 köy yolu ulaşıma kapandı.
Karla mücadele, İl Özel İdaresi ekiplerince iş makineleri yardımıyla devam ediyor.