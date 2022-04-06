Giresun Valisi Ünlü, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

GİRESUN (AA) - Giresun Valisi Enver Ünlü, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Ünlü, mesajında, Türkiye'nin sesini bir asrı aşkın süredir dünyaya duyuran, doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla hizmetlerini sürdüren AA'nın 102'nci kuruluş yılını kutladığını belirtti.

Ünlü, tüm ajans çalışanlarına da esenlik ve başarılar diledi.