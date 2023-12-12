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Giresun Valisi, polislerin yaşlı kadına yardımını paylaştı

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Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, yaşlı kadına yardım eden polislerin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak teşekkür etti.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, yaşlı kadına yardım eden polislerin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak teşekkür etti.

Orhan Yılmaz Caddesi'nde 2 Aralık'ta 87 yaşındaki Aymelek Daban, alışverişin ardından evine gitmek için trafik polislerinden yardım istedi.

İki polis memuru, Daban'ı ekip aracıyla Nizamiye Mahallesi'ndeki evine bıraktı.

Vali Serdengeçti, sosyal medya hesabından, "İki yiğit, bir ana... Bu şehirde yaşayan herkesin başımızın üstünde yeri, gönlümüzde tahtı var. Kıymetli polislerimize teşekkür ediyoruz." notuyla birlikte, polis memurlarının yaşlı kadına yardım ettikleri anların bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini paylaştı.

Kaynak: AA / Güncel

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