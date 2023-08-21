Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti görevine başladı

Valiler Kararnamesi ile Giresun Valiliğine atanan Mehmet Fatih Serdengeçti görevine başladı.

Serdengeçti, Valilik bahçesinde, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Sahil Güvenlik 73 Komutanı Yüzbaşı Emre Meral, vali yardımcıları ve kaymakamlar tarafından karşılandı.

Serdengeçti, gazetecilere, Giresun'a atanmaktan büyük onur duyduğunu söyledi.

Görevinin sorumluluk gerektirdiğinin farkında olduğunu ifade eden Serdengeçti, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya şükranlarını sundu.

Serdengeçti, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözünden her zaman ilham alacağını kaydederek, "Aynı zamanda köklü medeniyetimizin manevi mimarları olan Mevlana, Hünkar Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre'nin hal diliyle vatandaşlarımızla hemhal olmaya çalışacağız, gayret göstereceğiz." dedi.

Giresun'un 42. ve 47. gönüllü alaylarının kahramanlarına, şehit ve gazilere Allah'tan rahmet dileyen Serdengeçti, şehit ve gazilerin baş tacı olduğunu vurguladı.

Giresun'un sosyal ekonomik gelişimiyle ilgili tüm ortaklarla ve paydaşlarla titizlikle çalışacaklarının altını çizen Serdengeçti, basın mensuplarıyla da Giresun için açık diyalog kuracaklarını aktardı.

Daha sonra Valilik makamına geçen Serdengeçti, göreve başlama yazısını imzaladıktan sonra il protokolü ile bir süre sohbet etti.