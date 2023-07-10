Giresun Valisi Enver Ünlü, Piraziz ilçesinde yaşanan sel afetindeki son durumu değerlendirdi

GİRESUN - Giresun Valisi Enver Ünlü, Piraziz ilçesinde yaşanan sel taşkınının ardından incelemelerde bulunarak can kaybının ve yaralanmanın olmadığını belirterek 39 vatandaşın mahsur kaldıkları yerlerden kurtarıldığını söyledi.

Beraberindeki Karayolları,AFAD ve DSİ Bölge Müdürleri ile Piraziz ilçesinde incelemelerde bulunan Vali Enver Ünlü, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Dün akşamdan beri teyakkuzda olduklarını riskli bölgelerde gerekli önlemleri alarak vatandaşları sel ve heyelan riskine karşı uyardıklarını belirten Vali Ünlü "Ordu ve Giresun il sınırını ayıran Abdal Deresinin taşması sonucu ilçenin Eren mahallesinde ev ve işyerlerine su baskınları meydana geldi. İl genelinde su taşkınları Pirazizi'in yanı sıra Bulancak ilçemizde de etkili oldu. Çok şükür can kaybımız yok. Mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtardık. Sabah saatlerinden itibaren 112 Çağrı merkezimize 158 ihbar yapıldı.- Bunların 33'u heyelanla ilgili, 24'ü su baskını ve 39 vatandaşımızın mahsur kaldığı ihbarı geldi. Çok şükür vatandaşlarımızın hepsini sağ salim kurtardık. İl genelinde 39 vatandaşımız binaların bodrum katında, zemin katında, işyerlerinde veya yolda mahsur kalmıştı ve hepsi kurtarıldı. Yine 35 sel ihbarı, 4 kapalı yol ihbarı 23 de farklı şikayetler olmak üzere toplam 158 ihbarın hepsi değerlendirilerek gereken çalışmalar yapıldı. Şuandan itibaren vidanjörlerimizle, jandarmamızla, AFAD ve gönüllü ekiplerimizle, vatandaşlarımızla ilçe merkezinde temizleme çalışmaları yapılıyor. Hayat normale dönünceye kadar sahada olmaya devam edeceğiz" dedi.