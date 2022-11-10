Giresun Valiliğinden hastane morgunda çekilen görüntülerle ilgili açıklama Açıklaması

Giresun'da bir hastanenin morgunda stajyer öğrencilerin görüntü çekip sosyal medyada paylaştığı olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Giresun'da bir hastanenin morgunda stajyer öğrencilerin görüntü çekip sosyal medyada paylaştığı olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentteki bir hastanede staj yapan iki öğrencinin izinsiz olarak girdikleri hastane morgunda çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşmalarından duyulan üzüntü belirtildi.

Öğrencilerin de yaptıkları hatanın farkında olup büyük bir üzüntü ve pişmanlık içerisinde olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu üzücü olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma Valiliğimiz tarafından başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.