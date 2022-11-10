Üye Girişi
Haberi Paylaş

Giresun Valiliğinden hastane morgunda çekilen görüntülerle ilgili açıklama Açıklaması

Güncel Haberler

Giresun Valiliğinden hastane morgunda çekilen görüntülerle ilgili açıklama Açıklaması

Giresun'da bir hastanenin morgunda stajyer öğrencilerin görüntü çekip sosyal medyada paylaştığı olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Giresun'da bir hastanenin morgunda stajyer öğrencilerin görüntü çekip sosyal medyada paylaştığı olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentteki bir hastanede staj yapan iki öğrencinin izinsiz olarak girdikleri hastane morgunda çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşmalarından duyulan üzüntü belirtildi.

Öğrencilerin de yaptıkları hatanın farkında olup büyük bir üzüntü ve pişmanlık içerisinde olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu üzücü olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma Valiliğimiz tarafından başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Giresun Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title