Üye Girişi
Haberler

Giresun'un Tirebolu İlçesinde Sağanak Yağış Sonrası Su Baskınları

Giresun'un Tirebolu İlçesinde Sağanak Yağış Sonrası Su Baskınları
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tirebolu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, birçok sokakta su baskınlarına neden oldu. Belediye ve il özel idaresi ekipleri, biriken suların tahliyesi ve toprak kaymalarına müdahale için çalışmalara başladı.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi.

İlçe merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonucu Amiral Şükrü Okan Caddesi'nde ve bazı sokaklarda su baskınları yaşandı. İlçedeki bazı iş yeri ve binaların giriş katlarını su bastı.

Tirebolu Belediyesi ekiplerince biriken suların tahliyesi için çalışma yapıldı.

İl Özel İdaresi ekipleri de ilçenin bazı köylerinde yağış sonrası yaşanan toprak kaymalarına müdahale etti.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel

Yerel Haberler Hava Durumu Doğal Afet Tirebolu giresun 3-sayfa Güncel Çevre Yaşam

Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış! Adli Tıp Kurumu raporu geldi! İşte Narin'in ölüm tarihi

Adli Tıp Kurumu raporu geldi! İşte Narin'in ölüm tarihi

 Savaş resmen başladı! İsrail, Lübnan'ı vurdu

Savaş resmen başladı! İsrail Lübnan'ı vurdu

 Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir! İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış

İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış
İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!

İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KPSS Ön Lisans branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak 2024? KPSS Ön Lisans atama taban puanları kaç 2024? Bursa elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Gemlik, Mudanya, Gürsu elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Nurdağı, İslahiye, Oğuzeli elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Bornova, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Turgutlu, Salihli, Alaşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef parmesanlı risotto tarifi! En güzel parmesanlı risotto tarifi! Parmesanlı risotto tarifi nasıl yapılır? Parmesanlı risotto için malzemeler! 20-21 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Akşehir, Seydişehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Muratpaşa, Serik, Kumluca elektrik kesintisi İstanbul elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Bahçelievler, Sultangazi, Maltepe elektrik kesintisi! BEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman biter? Ankara elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Keçiören, Sincan, Altındağ elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });