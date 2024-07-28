Giresun'un Espiye Kaymakamlığına Ahmet Kavanoz atandı

Giresun'un Espiye Kaymakamlığına atanan Ahmet Kavanoz, görevine başladı.

Ahmet Kavanoz, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile toplantıda bir araya geldi.

Espiye'de görev yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Ahmet Kavanoz, İlçe halkına hizmet etmek için hep birlikte çalışacaklarını belirtti.