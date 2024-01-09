Giresun'un Espiye ilçesinde trafik kazası: 3 yaralı
Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kamyonetin dereye devrilmesi sonucu sürücü ve iki yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Espiye- Yağlıdere kara yolunun Hacımahmutlu köyü mevkisinde, Ali Kılıç yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet dereye devrildi.
Sürücü ile araçta bulunan Binnaz Kılıç ve Reyhan Oruç yaralandı.
Yaralılar, Espiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.