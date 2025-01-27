Giresun'un Espiye İlçesinde Öğrencilere Sportif Etkinlik
Giresun'un Espiye ilçesinde düzenlenen sportif etkinlikte 50 öğrenci bir araya geldi. İlçe müftülüğü tarafından organize edilen etkinlikte katılımcılarla sohbet eden Kaymakam Ahmet Kavanoz, gençlerin gelecekte ülkeye değer katacağını vurguladı.
Giresun'un Espiye ilçesinde öğrencilere yönelik sportif etkinlik düzenledi.
İlçe müftülüğü tarafından organize edilen ve çeşitli sportif faaliyetleri içeren etkinliğe 50 öğrenci katıldı.
Etkinliğe katılanlarla sohbet eden Kaymakam Ahmet Kavanoz, "Sizler gelecekte ülkemize değer katacak bireyler olacaksınız. Bu yolda her zaman yanınızdayız." dedi.
İlçe Müftüsü Osman Gülbe ise programa katılanlara teşekkür ederek, bu gibi organizasyonları önemsediklerini aktardı.