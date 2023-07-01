Giresun'un Doğankent ilçesinde uçurumdan düşen kişi hayatını kaybetti
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Giresun'un Doğankent ilçesinde aracını park ettikten sonra uçurumun kenarına yaklaşan Mehmet Durkaya (65) dengesini kaybederek düştü. Yaklaşık 80 metre yuvarlanan Durkaya, olay yerinde yaşamını yitirdi. Durkaya'nın cenazesi AFAD ve jandarma ekiplerince bulunduğu yerden taşındı. Cenaze, Tirebolu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Giresun'un Doğankent ilçesinde uçurumdan düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Güdül köyü Güney mevkisinde aracını park ettikten sonra uçurumun kenarına yaklaşan Mehmet Durkaya (65) dengesini kaybederek düştü. Yaklaşık 80 metre yuvarlanan Durkaya, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Durkaya'nın cenazesi AFAD ve jandarma ekiplerince bulunduğu yerden taşındı. Cenaze, Tirebolu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.