Giresun'un Çanakçı ilçesinde yapılması planlanan HES'e karşı yürüdüler - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Giresun'un Çanakçı ilçesinde yapılması planlanan HES'e karşı yürüdüler

AA - Atakan Çıtlak - Güncel
 - Güncelleme:
Giresun'un Çanakçı ilçesinde yapılması planlanan HES'e karşı yürüdüler

Giresun'un Çanakçı ilçesinde Çanakçı Deresi üzerine yapılması planlanan hidroelektrik santraline (HES) tepki amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Giresun'un Çanakçı ilçesinde Çanakçı Deresi üzerine yapılması planlanan hidroelektrik santraline ( Hes ) tepki amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

İlçenin Akköy köyünde bir araya gelen grup, Hes'e karşı olduklarını belirten pankartlar taşıyarak Çöçen mevkisine kadar yürüdü.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Çanakçı Vadisi Çevre Koruma Platformu Sözcüsü Harun Şahin, yörede HES projesi istemediklerini söyledi.

Yapılmak istenen beşinci HES nedeniyle doğal göllerin kuruyacağını, deredeki canlı yaşamın büyük oranda tehlikeye gireceğini öne süren Şahin, "Dere yatağının genişliği yaklaşık 30 metre olup projenin gerçekleşmesi durumunda 210 dönüm dere yatağı bataklık ve kanalizasyona dönecektir. Aynı zamanda susuz kalan dere yatağı beton ve çakıl santrallerinin hedefi haline gelecektir." dedi.

Şahin, Çanakçı Deresi üzerinde HES projesine kesin ve net şekilde karşı olduklarını, derenin hür, gür ve özgürce akması için tüm kanuni haklarını sonuna kadar kullanacaklarını ifade etti.

İstanbul Karabörk Köyü Derneği Başkanı Ali Köse ise yöreye özgü "ıslık dili"ni kullanarak HES projesinin uygulanmasını istemediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından başlatılan kampanyayla projeye karşı imza toplandı.

Yürüyüş ve basın açıklamasına, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

AA / Atakan Çıtlak - Güncel

Harun Şahin İYİ Parti Giresun HES Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title