Giresun'un Çakıl Yaylası'nda "Düzoba Birlik ve Beraberlik" etkinliği yapıldı
Giresun'un Espiye ilçesindeki Çakıl Yaylası'nda "Düzoba Birlik ve Beraberlik" etkinliği gerçekleştirildi.
Giresun'un Espiye ilçesindeki Çakıl Yaylası'nda "Düzoba Birlik ve Beraberlik" etkinliği gerçekleştirildi.
Espiye Soğukpınar Belde Belediyesi ile Gebze Soğukpınarlılar Derneği işbirliğinde düzenlenen etkinlik, Çakıl Yaylası'nda yapıldı.
Etkinlik kapsamında şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Soğukpınar Belde Belediye Başkanı Mustafa Eyice, etkinlikle sıla ve gurbetin birleştiğini, gurbette yaşayan Espiye ile yöre halkının kaynaştığını söyledi.
Programda, körebe, yakan top, çuval, halat çekme ve ok atma gibi yarışlar yapıldı, katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel