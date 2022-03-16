Giresun'un bazı ilçelerinde eğitime ara verildi

Giresun'un bazı ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle, Çamoluk, Çanakçı, Doğankent ve Güce ilçelerinde bir gün, Dereli ilçesinde ise iki gün süreyle eğitime ara verildi.

Merkez ilçenin yanı sıra Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz, Tirebolu, Yağlıdere ilçeleri ile Bulancak'taki Yalıköy Şehit Üsteğmen Barış Çakır İlkokulu ve Ortaokulu ile Erdoğan Emekli Başkomiser Galip Güngör hariç tüm köy okullarında da eğitime bir gün ara verildi. Bu ilçelerde ayrıca taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin izinli sayılacağı kaydedildi.