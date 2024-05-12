Üye Girişi
Haberler

Giresun Tabipler Odası Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun Tabipler Odası'nın yeni yönetim kurulunun görev dağılımı yapıldı. Başkanlığa Doç. Dr. Erhan Demirelli yeniden seçildi.

Giresun Tabipler Odası'nın yeni yönetim kurulunun görev dağılımı yaptığı bildirildi.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, Giresun Tabipler Odası'nın genel kurulunun 5 Mayıs'ta yapıldığı, başkanlığa Doç. Dr. Erhan Demirelli'nin yeniden seçildiği belirtildi.

Açıklamada, Demirelli başkanlığındaki oda yönetiminin genel sekreter Dr. Orhan Erzurum, muhasip üye Dr. Ayşe Sultan İlhan, sayman üye Doç. Dr. İlker Fatih Sar ve üye Op. Dr. Erhan Çolak'tan oluştuğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Tabipler Odası Giresun Sağlık Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

 Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

 DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

 Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title