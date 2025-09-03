Haberler

Giresun Müftüsünden Valiye Mevlid-i Nebi Haftası Ziyareti

Giresun Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti'yi ziyareti sırasında Mevlid-i Nebi Haftası'nın temasını ve yapılacak etkinlikleri aktardı.

Giresun Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Vali Mehmet Fatih Serdengeçti'yi ziyaret etti.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Vali Serdengeçti ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Mevlid-i Nebi Haftası'nı tebrik etti.

Kılıçbay ise Diyanet İşleri Başkanlığınca Mevlid-i Nebi Haftası'nın bu yıl ki temasının, "Peygamberimiz ve Aile Ahlakı" olarak belirlendiğini vurgulayarak, hafta kapsamında gerçekleştirilecek programlar hakkında Serdengeçti'ye bilgi sundu.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
