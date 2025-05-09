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Giresun Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 6 Tutuklama

Giresun Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 6 Tutuklama
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Giresun merkezli 7 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 22 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Gözaltına alınan zanlılar arasında örgütsel faaliyetler yürütenlerin olduğu belirtiliyor.

Giresun merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 22 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda jandarma ekiplerince gözaltına alınarak Giresun'a getirilen zanlıların işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 13 şüpheli adli kontrol şartıyla, 3 şüpheli de savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada ise R.K'nin kurucusu olduğu örgütsel faaliyet çerçevesinde "Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" ve benzeri suçlar kapsamında eylemlerde bulunan şüphelilerin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Giresun ve ilçeleri başta olmak üzere İstanbul, Konya, Batman, Rize, Ankara ile Bursa'da belirlenen 27 adreste eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız tabanca, bilgisayar, hard disk, flash bellek, banka kartı gibi suç ve suç unsuru olduğu değerlendirilen deliller ile dijital materyaller ele geçirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
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