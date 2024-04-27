Giresun Merkezli 6 İlde Terör Operasyonu: 22 Zanlı Gözaltına Alındı
Giresun merkezli 6 ilde düzenlenen terör operasyonunda 22 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK üyelerinin yakalanması hedeflendi. Operasyon sonucunda 22 şüpheli gözaltına alınırken, evlerde ele geçirilen örgütsel dokümanlara el konuldu. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Giresun merkezli 6 ilde düzenlenen terör operasyonunda 22 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Giresun merkezli altı 6 ilde terör örgütü PKK/KCK üyelerinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.
Evlerde ele geçirilen örgütsel dokümanlara el konuldu.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.