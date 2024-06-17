Giresun Jandarması Trafik Denetimlerinde Vatandaşlara Çikolata İkram Etti
Giresun'un Espiye ilçesinde jandarma trafik ekipleri, Kurban Bayramı tatili sürecinde denetimlerini sürdürerek sürücü ve araç içerisinde bulunanlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu ve ayrıca çikolata ikram etti.
Giresun'un Espiye ilçesinde jandarma trafik ekipleri denetimlerde vatandaşlara çikolata ikram etti.
Trafik ekipleri kentin farklı bölgelerinde Kurban Bayramı tatili sürecinde denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, uygulamalarda sürücü ve araç içerisinde bulunanlara trafik kuralları ile işaretlerine uymaları hususunda uyarılarda bulunuyor.
Ekipler ayrıca araçlardaki vatandaşlara çikolata ikram etti.