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Giresun Havalimanı Uçuşlara Yeniden Açıldı

Giresun Havalimanı Uçuşlara Yeniden Açıldı
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Bakım onarım çalışmalarının ardından Ordu-Giresun Havalimanı, İstanbul'dan gelen yolcu uçağının inişiyle birlikte uçuş trafiğine başladı. Yapılan yeniliklerle birlikte uçak park sahası ve taksi yolları da artırıldı.

Giresun Havalimanı'na ilk uçak indi

BAKIM onarım çalışmaları nedeniyle 16 Eylül'de uçuşlara kapatılan Ordu-Giresun Havalimanı bu akşam yapılan seferle ulaşıma açıldı. Tamamlanan çalışmalarla birlikte havalimanında, 5 adet bulunan uçak park sahası da 9'a çıkarıldı. Mevcutta bir adet taksi yoluna da alternatif olarak ikinci bir taksi yolu daha inşa edildi.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı'nda 16 Eylül'de başlayan bakım onarım çalışmaları 50 günün sonunda tamamlandı. 4 Kasım'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan yolcu uçağının saat 19.00'da havalimanına inmesiyle birlikte, Ordu- Giresun Havalimanı'nda uçuş trafiği başladı. Tamamlanan çalışmalarla birlikte, yağmur suyu drenaj sistemleri, asfalt ve beton imalatları, özel aydınlatma, yönlendirme levhaları, şerit saha düzenlemeleri, pist ve mevcut taksi yolunun bir kısmının bakım ve onarımları ile zemin işaretlemeleri eklenen havalimanı pistinde kapasite de arttırıldı. Havalimanında, 5 adet bulunan uçak park sahası da 9'a çıkarıldı. Mevcutta bir adet taksi yoluna da alternatif olarak ikinci bir taksi yolu daha inşa edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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