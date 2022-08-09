Giresun haberleri! Giresun'da uyuşturucu ticareti yapan kişi tutuklandı Edinilen Giresun gelişmesine göre Giresun'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı. Giresun'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip sonucu, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen H.G. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin evi ve evin eklentilerinde yapılan aramalarda 50 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.G. tutuklandı. Güncel AA / Atakan Çıtlak Uyuşturucu Ticareti Giresun JASAT Güncel Haberler

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