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Giresun haberleri! Giresun'da uyuşturucu ticareti yapan kişi tutuklandı

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Giresun haberleri! Giresun'da uyuşturucu ticareti yapan kişi tutuklandı

Edinilen Giresun gelişmesine göre Giresun'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı.

Giresun'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip sonucu, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen H.G. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelinin evi ve evin eklentilerinde yapılan aramalarda 50 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.G. tutuklandı.

AA / Atakan Çıtlak - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Giresun JASAT Güncel Haberler

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