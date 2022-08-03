Giresun haberleri! Giresun'da kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı
Giresun bölgesinden gelen habere göre Giresun'un Güce ilçesinde kaybolan 69 yaşındaki kadın için arama çalışmaları başlatıldı.
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Giresun'un Güce ilçesinde kaybolan 69 yaşındaki kadın için arama çalışmaları başlatıldı.
Güce ilçesine bağlı Yukariboynuyogun köyünde yaşayan M.Ö, dün akşam saatlerinde evinin bulunduğu bölgede kayboldu.
Kadına ulaşamayan yakınları jandarmadan yardım istedi.
Bölgede AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri ile köylüler tarafından arama çalışması başlatıldı.
AA / Atakan Çıtlak - Güncel