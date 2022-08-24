Giresun haberleri: Giresun'da çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı Güncel Haberler Giresun gelişmesine göre Giresun'un Espiye ilçesinde çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı. Giresun'un Espiye ilçesinde çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı. İlçenin Avluca köyünde Z.A.B. ile Ö.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.A.B, Ö.T'ye silahla ateş ederek yaraladı. Ö.T, kaldırıldığı Espiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri ise devam ediyor. Güncel Kaynak: AA / Fikret Bıyık Giresun Güncel Haberler

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