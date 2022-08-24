Üye Girişi
Haberi Paylaş

Giresun haberleri: Giresun'da çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı

Güncel Haberler

Giresun haberleri: Giresun'da çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı

Giresun gelişmesine göre Giresun'un Espiye ilçesinde çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Giresun'un Espiye ilçesinde çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

İlçenin Avluca köyünde Z.A.B. ile Ö.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.A.B, Ö.T'ye silahla ateş ederek yaraladı.

Ö.T, kaldırıldığı Espiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri ise devam ediyor.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel

Giresun Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title