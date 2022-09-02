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Giresun haberleri... Giresun'da 45 çuval fındık çaldıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı

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Giresun haberleri... Giresun'da 45 çuval fındık çaldıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı

Giresun gelişmesine göre Giresun'un Keşap ilçesinde 45 çuval fındık çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Giresun'un Keşap ilçesinde 45 çuval fındık çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Güneyköy köyünde yaşayan K.A. ve L.A, 45 çuval fındıklarının çalındığını jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekiplerince hırsızlık olayını A.A. ve M.T'nin gerçekleştirdiği belirlendi.

Şüpheliler, merkeze bağlı Ülper köyü mevkisinde fındık çuvallarının yüklü olduğu kamyonette yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel

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